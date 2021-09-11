الأشهب: سابقة في مجال الدبلوماسية الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2021

سلط الدبلوماسي والأكاديمي البروفيسور أحمد الاشهب الضوء على رفض وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التصويت لصالح شخصية ليبية في منصب دولي يتبع جامعة الدول العربية رغم تزكيته من قبل المجلس الرئاسي وقيامها بالتصويت لصالح شخصية قطرية

وقال الأشهب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “سابقة في مجال الدبلوماسية الليبية” “بعض الأحداث والمواقف قد تخرج ليس فقط عن بند السياسة والدبلوماسية والأعراف الدولية في هذا الشأن بل تتجاوز حتى إطار المنطق واحترام الوظيفة العامة والمسؤولية المناطة بالأشخاص وكذلك المشاعر الوطنية البسيطة التي يفترض أن يرتقي إليها أي مواطن فما بالك بالمسؤول؟” مضيفا “ما قيل عن أن وزارة الخارجية الليبية رفضت التصويت وبشدة لصالح شخصية ليبية في منصب دولي يتبع جامعة الدول العربية رغم تزكيته من قبل المجلس الرئاسي ورغم الحاح أمين الجامعة إلا أنها قامت بالتصويت لصالح شخصية قطرية لهذا المنصب بديلا عن ابن البلد” وأضاف “أين مجلس النواب من هذا ؟ وأين المجلس الرئاسي الذي يضرب يمينا وشمالا كل يوم ؟ أما الحكومة فقد تكون لها شؤون أخرى”.