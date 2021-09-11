السيد النائب العام يطلّع على سيّر إجراءات تسوية أوضاع  المتهمين في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة

طرابلس 11 سبتمبر 2021 (وال)- عقد السيد النائب العام الصديق الصور اليوم السبت، اجتماعًا مع السيد رئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والسيد مدير مكتب النائب العام.

هذا واطلّع السيد النائب العام خلال الاجتماع؛ على سيّر إجراءات تسوية أوضاع المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام إلى التنظيمات المحظورة، والانخراط في أعمال مجموعات الجريمة المنظمة، والقتل، والحرابة، وترويج المخدرات، وغسل الأموال، واختلاس الأموال العامة .

ويأتي الاجتماع الذي حضره أيضًا؛ السادة أعضاء إدارة الشئون الأمنية بالجهاز، والسيد وكيل النيابة العامة الموكل له بمتابعة إجراءات الجهة الضبطية، استكمالا لإجراءات تصحيح أوضاع الأشخاص الموقوفين بمقر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، على خلفية ارتكابهم لوقائع مجرمة .

كما تناول الاجتماع تصحيح أوضاع من تجاوزت مدة إيقافهم المدة التي قد يحكم بها القضاء في حدها الأقصى، حال رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم .

وقد كشفت الإجراءات المتخذة منذ تاريخ 2021/6/1 وحتى تاريخ 2021/8/31، عن إخلاء سبيل (105) شخص تمايز الأمر بشأنهم مابين تنفيذ أوامر صادرة بالإفراج عن بعضهم، وبين تسريح من تجاوزت مدة إيقافهم مدة العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة من قبلهم وفق النموذج القانوني.

ولمعالجة المسائل ذات العلاقة؛ عقد السيد وكيل النيابة – المكلف من قبل المستشار النائب العام بتاريخ لاحق؛ بمتابعة ملف تسوية أوضاع المقبوض عليهم – مع السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وقد تضمن الاجتماع تبيين الخطوات المأمول من خلالها معالجة أوضاع مرتكبي الجرائم الخطيرة والمنظمة، وفق قواعد الشرعية الإجرائية بشكل نهائي قبل نهاية العام . (وال) إ م

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