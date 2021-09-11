كوبيتش يطالب بإقرار الميزانية والحفاظ على النفط

استعرض المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، خلال كلمته أمام مجلس الأمن أهم التطورات الليبية على مختلف الأصعدة،، وكان للشأن الاقتصادي النصيب الأبرز من هذه الإحاطة،كما أكد كوبيتش على عدد من النقاط الهامة للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
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قناة ليبيا
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