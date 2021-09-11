الزناتي يطلب من الدبيبة شراء عيادة المروة في بنغازي

طالب وزير الصحة علي الزناتي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بشراء عيادة المروة في بنغازي.

الزناتي، وفي خطابه الموجه للدبيبة،وطالعته قناتنا، قال: “نفيدكم يوجد نقص شديد في السعة السريرية وخدمات أمراض النساء والولادة في مدينة بنغازي، وقد تقدم إلينا مدير عيادة المروة الجديدة بعرضها لبيع عيادة متكاملة والتي تحتوي على خدمات مميزة في مجال الولادة واعراض النساء والطفولة”.

وتابع: “ونحيطكم علما برغبة الوزارة في شراء هذه العيادة وتخصيصها لخدمات الامومة و الطفولة، وكذلك عرض لشراء الخدمة من احد الشركات المحلية أو العالمية، ونأمل منكم الإيعاز إلى احد شركات الاستثمار (صندوق الاستثمار الداخلي) بشراء هذه العيادة والاستفادة منها في مدينة بنغازي والتي سيكون لها أثر كبير في زيادة السعة السريرية وتحسين خدمات النساء والاولادة والطفولة في بنغازي”.

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