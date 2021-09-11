ميناء بنغازي .. وصول آلاف الأطنان من الحبوب و1128 سيارة

نشرت إدارة ميناء بنغازي بيانات حديثة، أظهرت وصول عدد من السفن إلى الميناء، وبحسب بيانات إدارة الميناء، وصلت سفينة نقل الحاويات إتلانتك نورث التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها مئتا حاوية بضائع مختلفة.

إضافة لوصول سفينة لنقل الحبوب تابعة للوكيل الملاحي شركة الربان العالمية، وعلى متنها 28948 طنًا من حبوب الشعير.

كما أكدت إدارة الميناء في بيناتها، مغادرة سفينة نقل السيارات غراند نيويورك، التابعة للوكيل الملاحي شركة ميار ليبيا، بعد أن أكملت تفريغ حمولتها من السيارت البالغ عددها 1128 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية