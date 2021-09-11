بلدي صبراتة يرصد في جولة ميدانية المختنقات

قام عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراتة بجولة ميدانية لرصد المشاكل التي تعانيها المدينة وتشخيصها ومحاولة وضع الحلول لها، في ظل الاستعدادات لفصل الشتاء الذي بات على الأبواب بهدف حماية المواطنين وتوفير خدمات أفضل لهم.
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قناة ليبيا
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