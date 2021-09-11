العرادي ينسحب من “ملتقى الحوار” ويُحذر من ضياع الجهود الأممية السابقة

أعلن العضو المؤسس بحزب العدالة والبناء عبد الرزاق العرادي، انسحابه من ملتقى الحوار السياسي الليبي، في رسالة مفتوحة إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش.

وقال العرادي إن ما وصفه بعدم الالتزام بالاتفاق السياسي، أعاد تلقائياً حالة الانقسام السياسي وتعدد الأجسام التشريعية المنافسة، حسب تعبيره، مُبينًا أن مجلس النواب بُعث من جديد بموجب الاتفاق السياسي وبشروط محددة، والاعتراف به مرتبط باحترامه للاتفاق السياسي.

واتهم العضو المؤسس بحزب العدالة والبناء، المبعوث الأممي، بتقديم مقترح جديد بالمخالفة إلى مجلس الأمن، قائلًا: “قدمتم إلى مجلس الأمن مقترحاً رابعاً وهو فرض أمر واقع منعدم قانوناً، من طرف واحد، قد يؤدي إلى كوارث ستتحمّلون وحدكم مسؤوليتها التاريخية”.

وحذّر العرادي، من ضياع جهود المبعوث الأممي السابق غسان سلامة ورئيسة البعثة بالإنابة سابقًا ستيفاني ويليامز، التي أدت إلى توحيد الرؤى الدولية والمحلية وساهمت في الوصول إلى محطة جنيف، وفق قوله.

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