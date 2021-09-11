النائب الأول لرئيس مجلس النواب يلتقي رئيس البرلمان العربي

فيينا 11 سبتمبر 2021 (وال)- التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد فوزي النويري؛ رفقة النائب السيدة أحلام اللافي، برئيس البرلمان العربي عادل العسومي ونائبه علاء عابد، وعضوي البرلمان شذى النقبي وأحمد أبو شهاب.

هذا وتم خلال اللقاء الذي جرى يوم أمس؛ بحث وتشاور حول القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة العربية .

وأكد النويري على دور البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك، والوقوف مع ليبيا لإخراج كل أجنبي يحمل السلاح على أراضيها من أجل تحقيق استقرارها .

من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي على دعم البرلمان العربي لمجلس النواب، والوقوف إلى جانبه ومساندته في هذه المرحلة الحرجة للخروج من الأزمة، بما يحقق لليبيا وشعبها الاستقرار .

في ختام اللقاء؛ وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدعوة لرئيس البرلمان العربي لزيارة مجلس النواب. (وال) إ م

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