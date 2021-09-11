دورة تدريبية في سبها حول علاج لدغات العقارب

نظرا لزيادة عدد حالات الأطفال المتعرضين للدغات العقارب في الجنوب الليبي، أطلقت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع إدارة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، دورة تدريبية في مدينة سبها حول علاج الأطفال المتعرضين إلى لدغات العقارب، بمشاركة العديد من الأطباء من مختلف مدن الجنوب.

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