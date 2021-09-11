المنتصر: ثري من المنطقة الغربية يدفع ملايين حالياً للحصول على مقاعد برلمانية

قال القيادي الإخواني الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، عماد المنتصر، إن: “التحالفات الانتخابية في المنطقة الغربية التي تتشكل الآن تحت الطاولة ويدعمها شخص ثري واحد يتكفل فيها بدفع عشرات الملايين لدعم أحزاب وأفراد من أجل الحصول على مقاعد برلمانية هو انتهاك لكل المعايير الدولية بل يعتبر جريمة جنائية في الدول الغربية”، وفق قوله.

المنتصر، وعلى حسابه بموقع فيسبوك اليوم، أضاف قائلًا: “هذا الفساد الانتخابي سيؤدي لفوضى سياسية وانقسام وفساد أكبر بكثير مما نراه في برلمان طبرق. كل المؤشرات تدل على كارثة انتخابية قادمة سيكون أول ضحاياها القوى الوطنية النزيهة أحزابا وأفرادًا”، وفق قوله.

وواصل قائلًا: “بدون خطة شاملة وتحالف واحد قوي ومظلة سياسية جامعة لن يستطيع أي حزب أو فرد تحقيق نجاح حقيقي عن طريق برنامج انتخابي نزيه ونظيف في انتخابات لن تكون حرة أو نزيهة”، وفق قوله.

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