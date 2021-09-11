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بحث مشاكل المياه في شحات وسوسة خلال اجتماع وزاري

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة طارق بوفليقة مشاكل الإمداد المائي في كل من مدينتي شحات وسوسة، مشيرا إلى الشروع في صيانة محطة تحلية مياه سوسة قريبا.

واجتمع بوفليقة اليوم السبت من كل من عميد بلدية شحات حسين بودرويشة وعميد بلدية سوسة وائل ابريك وناقش معهما المشاكل المائية في كلا المدينتين، لافتا إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لحلها، ومن ذلك توفير قطع الغيار مواد التشغيل لمحطة سوسة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وتعرضت محطة تحلية المياه في سوسة لأعطال متكررة تتسبب في توقفها عن العمل، مما يتسبب في انقطاع المياه عن العديد من مناطق الجبل الأخضر.

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بوابة الوسط

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