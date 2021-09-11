ظهور جديد للإرهابي زياد بلعم

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ظهر، زياد بلعم، وهو أحد أبرز رموز الإرهاب في ليبيا منذ العام 2011، في صورة جديدة داخل أحد المستشفيات التركية.

وأظهرت الصورة بلعم واقفًا ويرتدي بنطلونًا قصيرًا، بيّن تركيبه لطرف اصطناعي في رجله اليمنى، بعدما تعرضت للبتر جراء إصابته في إحدى المعارك ضد القوات المسلحة الليبية.

وفيما لم، يتضح زمن التقاطها، إلا أن الصورة تبدو حديثة. وتعد أول ظهور لبلعم منذ نقله للعلاج إلى تركيا.

وتعرض للإصابة في إحدى المعارك ضد القوات المسلحة جنوبي العاصمة طرابلس قبل نحو عام.

وقضى، أغلب أوقاته، خلال العامين الماضيين، بين مصراتة وتركيا، إذ كان له تعاون مع قوات الوفاق والمخابرات التركية، كما كانت له زيارات عدة إلى قطر.