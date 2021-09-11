قشوط للمشري: لم يصبح لك ولتنظيمك مكان في المعادلة الوطنية

وجه الناشط السياسي محمد قشوط، رسالة إلى الإخواني خالد المشري رئيس ما يسمى “المجلس الاستشاري للدولة”.

قشوط، وفي تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قال: إلى الإخواني خالد المشري، نصحتك بصب المر وها أنا أزيدك من نصيحة لأقول تجرع مرارة أنك وتنظيمك لم يصبح لكما في ميزان المعادلة الوطنية أي قيمة ومن كنتم توهمون أنفسكم بأنكم أخرجتموه من المشهد وصورتم انسحاب الجيش من طرابلس بالهزيمة تقفون اليوم على حقيقة أن الانسحاب كان انسحاب المنتصر”.

وتابع في تغريدة أخرى:” نحن مع أي شخصية وطنية تضع ليبيا في قلبها ومصلحة الشعب أولوية عندها مهما كان انتماء هذه الشخصية وعدونا الوحيد هو تنظيم الإخوان وكل من يواليه ولهذا يجب منذ الان أن نوحد صفنا ونجتمع على هدف وهو الإطاحة بهذا التنظيم لتكون الإطاحة به شعبية إلى دون رجعة “.

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