«الأرصاد»: خلايا رعدية وأمطار متفرقة على المنطقة الوسطى

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية وجود خلايا رعدية وأمطار متفرقة على المنطقة الوسطى وبعض المناطق الأخرى مساء السبت.

وتوقع المركز أن تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض على الشمال الشرقي خلال اليومين المقبلين بعد أن ارتفعت يوم السبت بشكل ملحوظ؛ فيما يستمر تكاثر السحب على العديد من المناطق وخاصة الشمالية، ويصحب ذلك أمطار متفرقة.

– الأرصاد: تقلبات جوية شمال شرق البلاد

وتميل درجات الحرارة على مدن الجنوب إلى الاستقرار، حسب النشرة المسائية الصادرة عن المركز والتي تخص يومي الأحد والإثنين.

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