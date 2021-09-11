تقرير: أعداد المهاجرين عبر الأراضي والمياه الليبية في ازدياد ملحوظ

أظهر تقرير صدر مؤخراً عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد المغادرين عن طريق البحر من ليبيا مستمر في الزيادة، حيث تم تسجيل 6989 حالة في شهر يوليو 2021 بزيادة قدرها 96% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد سجلت حوالي 8000 لاجئ وطالب لجوء في ليبيا خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأضاف التقرير أن خفر السواحل الليبي أنقذ ما مجموعه 22803 لاجئاً ومهاجراً منذ بداية هذا العام، حسب المفوضية.

كما أشار إلى أنه قد تم الإفراج عن 127 لاجئاً وطالب لجوء من مراكز الاحتجاز، فيما تم ترحيل 345 لاجئاً من ليبيا خلال نفس الفترة.

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