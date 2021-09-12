النائب العام يبحث مع “الردع” تسوية أوضاع الموقوفين بقضايا مختلفة

عقد النائب العام الصديق الصور، مع رئيس جهاز الردع، اجتماعًا لبحث سير إجراءات تسوية أوضاع المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام إلى التنظيمات المحظورة، والانخراط في أعمال مجموعات الجريمة المُنظّمة، وترويج المخدرات، وغسيل الأموال.

وتناول الاجتماع، حسب مكتب النائب العام، تصحيح أوضاع من تجاوزت مدة إيقافهم المدة التي قد يحكم بها القضاء في حدها الأقصى، حال رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم، استكمالاً لإجراءات تصحيح أوضاع الأشخاص الموقوفين بمقر جهاز الردع.

وكشفت الإجراءات المتخذة منذ تاريخ يونيو الماضي وحتى مطلع سبتمبر الحالي، عن إخلاء سبيل 105 أشخاص تمايز الأمر بشأنهم ما بين تنفيذ أوامر صادرة بالإفراج عن بعضهم، وبين تسريح من تجاوزت مدة إيقافهم مدة العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة وفق القانون.

يُشار إلى أن وكيل النيابة العامة، بحث في وقت سابق، مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، معالجة أوضاع مرتكبي الجرائم الخطيرة والمنظمة وفق قواعد الشرعية الإجرائية بشكل نهائي قبل نهاية العام.

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