النائب العام يبحث مع “الردع” تسوية أوضاع الموقوفين بقضايا مختلفة

عقد النائب العام الصديق الصور، مع رئيس جهاز الردع، اجتماعًا لبحث سير إجراءات تسوية أوضاع المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام إلى التنظيمات المحظورة، والانخراط في أعمال مجموعات الجريمة المُنظّمة، وترويج المخدرات، وغسيل الأموال.
وتناول الاجتماع، حسب مكتب النائب العام، تصحيح أوضاع من تجاوزت مدة إيقافهم المدة التي قد يحكم بها القضاء في حدها الأقصى، حال رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم، استكمالاً لإجراءات تصحيح أوضاع الأشخاص الموقوفين بمقر جهاز الردع.
وكشفت الإجراءات المتخذة منذ تاريخ يونيو الماضي وحتى مطلع سبتمبر الحالي، عن إخلاء سبيل 105 أشخاص تمايز الأمر بشأنهم ما بين تنفيذ أوامر صادرة بالإفراج عن بعضهم، وبين تسريح من تجاوزت مدة إيقافهم مدة العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة وفق القانون.
يُشار إلى أن وكيل النيابة العامة، بحث في وقت سابق، مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، معالجة أوضاع مرتكبي الجرائم الخطيرة والمنظمة وفق قواعد الشرعية الإجرائية بشكل نهائي قبل نهاية العام.
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