المجلس الأعلى للقضاء ينفي تأكيده أحقية المجلس الرئاسي في التدخل بانتخابات ديسمبر

طرابلس 11 سبتمبر 2021م (وال)- نفى المجلس الأعلى للقضاء ما ورد في موقع قناة “” NEWS 218؛ بشأن تأكيده لأحقية المجلس الرئاسي في التدخل وإعلان مراسيم مُلزمة تتعلق بانتخابات ديسمبر.

وقال المجلس – في بيان له – إنه أطّلع على ما ورد في هذه القناة، وأكد أن هذا الخبر غير صحيح، وأن المجلس لم ترده أية مراسلة من أية جهة، كما أن إدارة القانون لم تصدر أي فتوى تتعلق بهذا الأمر.

وطالب المجلس – في بيانه – كافة الجهات الإعلامية تحري الدقة فيما ينشر عنه، واستيفاء أي معلومات من المجلس مباشرة. (وال)

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