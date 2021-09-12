بعد سنوات من الاعتقال التعسفي.. إطلاق سراح المصور إسماعيل الزوي

رحّبت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، بإطلاق سراح المصور الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي، الجمعة، مناشدةً بإطلاق سراح سجناء الرأي والكشف عن المغيبين قسرياً.

وقالت المنظمة في بيان: إنَّها قادت مع شركائها في ائتلاف المنصة وصحفيين ونشطاء حقوقيين؛ حملة مناصرة تنديداً بالحكم الجائر ضد الزوي، مطالبة السلطات في شرق البلاد بإطلاق سراحه وإسقاط التهم الجنائية ضده.

وصدر في حق “الزوي” حسب بيان المنظمة، حكمًا بالسجن، خمسة عشر عامًا في جلسة محاكمة عسكرية لم تتوافر فيها شروط المحكمة العادلة.

وألقت السلطات الأمنية في مدينة اجدابيا القبض على “الزوي” في 20 من ديسمبر 2018، أثناء تغطيه الإعلامية لحفل تكريم المتقاعدين من الرعيل الأول، بعد اتهامه بالعمل مع قنوات تدعم الإرهاب.

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