ليبيا الان

بعد سنوات من الاعتقال التعسفي.. إطلاق سراح المصور إسماعيل الزوي

تم النشر منذُ 23 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّبت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، بإطلاق سراح المصور الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي، الجمعة، مناشدةً بإطلاق سراح سجناء الرأي والكشف عن المغيبين قسرياً.

وقالت المنظمة في بيان: إنَّها قادت مع شركائها في ائتلاف المنصة وصحفيين ونشطاء حقوقيين؛ حملة مناصرة تنديداً بالحكم الجائر ضد الزوي، مطالبة السلطات في شرق البلاد بإطلاق سراحه وإسقاط التهم الجنائية ضده.

وصدر في حق “الزوي” حسب بيان المنظمة، حكمًا بالسجن، خمسة عشر عامًا في جلسة محاكمة عسكرية لم تتوافر فيها شروط المحكمة العادلة.

وألقت السلطات الأمنية في مدينة اجدابيا القبض على “الزوي” في 20 من ديسمبر 2018، أثناء تغطيه الإعلامية لحفل تكريم المتقاعدين من الرعيل الأول، بعد اتهامه بالعمل مع قنوات تدعم الإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك