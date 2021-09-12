روسيا تُرحب بقرار المصالحة الوطنية بليبيا

موسكو 11 سبتمبر 2021 م (وال)- رحبت روسيا الاتحادية بقرار المجلس الرئاسي بشأن إطلاق مشروع المصالحة الوطنية في البلاد.

وقالت وزارة خارجية الاتحاد الروسي في تغريده عبر منصتها على شبكة تويتر “أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إطلاق مشروع مصالحة وطنية شاملة في البلاد”.

وأضافت الخارجية الروسية في تغريدتها: “نرحب بقرار المجلس الرئاسي الليبي ، وسيصبح خطوة مهمة نحو المصالحة الليبية العامة، واستعادة السلام الذي طال انتظاره، والاستقرار في هذه الدولة الصديقة تقليديًا لنا”. (وال)

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