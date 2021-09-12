شباب مدينة العوينات يطالبون شركة زلاف بتعيينهم

طالب الشباب العاطلون عن العمل بمدينة العوينات شركة زلاف النفطية، خلال وقفة احتجاجية، بإعطائهم الأولولية بتعينهم داخل الشركة، وتوفير فرص عمل لهم، باعتباره مطلب شرعي لهم.
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قناة ليبيا
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