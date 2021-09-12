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شباب مدينة العوينات يطالبون شركة زلاف بتعيينهم

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طالب الشباب العاطلون عن العمل بمدينة العوينات شركة زلاف النفطية، خلال وقفة احتجاجية، بإعطائهم الأولولية بتعينهم داخل الشركة، وتوفير فرص عمل لهم، باعتباره مطلب شرعي لهم.

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قناة ليبيا

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