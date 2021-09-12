عرّاب اتفاق السراج وأردوغان: ليبيا مهمة لتركيا

أكد الأميرال التركي المتقاعد جهاد يايجي، رئيس أركان الجيش التركي السابق، وعراب اتفاق السراج وأردوغان أن “الدولة الليبية مهمة لتركيا، مشيرا إلى أن ليبيا حققت باتفاقها مع تركيا على مناطق نفوذ بحري بمساحة 101 ألف كم متربع”، بحسب قوله.

ياجي، وفي كلمة له خلال لقاء عقده مع فتحي باشاغا وعدد من الإعلاميين والأكاديميين والباحثين الأتراك في إسطنبول، قال: “تركيا مهمة لليبيا، وليبيا مهمة لتركيا، ومن المهم الانتصار في الميدان، ولكن الانتصار على طاولة المفاوضات أهم”.

وادعى بأن “ليبيا حققت باتفاقها مع تركيا على مناطق نفوذ بحري بمساحة 101 ألف كم متربع، وفي حال توافقت مع اليونان كانت ستحصل على 62 ألف كم مربع، وهو ما كان سيفقدها مساحة كبيرة”.

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