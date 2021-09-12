النيابة العامة تُوجّه أصابع الاتهام إلى حسن قيدي بتهمة الاتجار بالبشر

وجّهت النيابة العامة للمدعو “حسن قيدي” تهمة قيادة شبكة مختصة بالهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، وتعمّد قتل المهاجرين من أجل المتاجرة بأعضائهم، بالإضافة إلى الاعتداء على عدد من المهاجرات بالتهديد، بالإضافة إلى خطف آخرين ومطالبة ذويهم بدفع المال مقابل إطلاق سراحهم.

وقد تم القبض على قيدي، وهو صومالي الجنسية، من قبل عناصر اللواء 444 في مدينة بني وليد في شهر مارس الماضي، وتم إيقافه والتحقيق معه من قبل الجهات المختصة، فيما تستمر ملاحقة باقي أفراد الشبكة التي ينتمي لها.

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