أهالي المطرد يطالبون الحكومة بصرف مخصصات بلديتهم

طالب أهالي بلدية المطرد خلال وقفة احتجاجية الحكومة والجهات المعنية بصرف مخصصات بلديتهم، وتقديم الدعم لها وبما يتوافق مع القانون، لافتين إلى أن اللجنة التسييرية للبلدية ستبدأ علمها الأحد القادم.
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قناة ليبيا
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