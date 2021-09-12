النائب العام يبحث تصحيح أوضاع المعتقلين في معتقلات الردع

اجتمع النائب العام الصديق الصور مع آمر ميليشيا “الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب”، عبد الرؤوف كاره، استكمالا لإجراءات تصحيح أوضاع الأشخاص الموقوفين بمقر الجهاز على خلفية ارتكابهم لوقائع مجرمة، بحسب بيان لمكتب النائب العام.

وذكر البيان أن الاجتماع حضره كل من مدير مكتب النائب العام، وأعضاء إدارة الشئون الأمنية بالجهاز، ووكيل النيابة العامة الموكل له متابعة إجراءات الجهة الضبطية، تناول المجتمعون سير إجراءات تسوية أوضاع المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام إلى التنظيمات المحظورة، والانخراط في أعمال مجموعات الجريمة المنظمة، والقتل، والحرابة، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وغسل الأموال، واختلاس الأموال العامة.

ووفقا للبيان، تناول الاجتماع تصحيح أوضاع من تجاوزت مدة إيقافهم المدة التي قد يحكم بها القضاء في حدها الأقصى حال رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم.

وكشفت الإجراءات المتخذة منذ تاريخ 2021/6/1 وحتى تاريخ 2021/8/31 عن إخلاء سبيل (105) أشخاص تمايز الأمر بشأنهم ما بين تنفيذ أوامر صادرة بالإفراج عن بعضهم وبين تسريح من تجاوزت مدة إيقافهم مدة العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة من قبلهم وفق النموذج القانوني.

ولمعالجة المسائل ذات العلاقة؛ “اجتمع بتاريخ لاحق وكيل النيابة – المكلف من قبل النائب العام بمتابعة ملف تسوية أوضاع المقبوض عليهم – مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ؛ وقد تضمن الاجتماع تبيين الخطوات المأمول من خلالها معالجة أوضاع مرتكبي الجرائم الخطيرة والمنظمة وفق قواعد الشرعية الإجرائية بشكل نهائي قبل نهاية العام”، بحسب البيان.

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