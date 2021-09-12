الشركسي: ما نحن فيه ما هو إلا نتيجة انقلاب الإخوان على المسار الديمقراطي عام 2014 وهم العقبة الأكبر أمام قول الشعب كلمته

أكد عضو ملتقى الحوار أحمد الشركسي، اليوم السبت، أن جماعة الإخوان الإرهابية وما يسمى “مجلس الدولة” هم العقبة الأكبر أمام قول الشعب كلمته.

الشركسي، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “يهددون بنسف مقترح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عبر الطعون!، نحن نعلم جيداً كليبيين قدراتهم الفائقة على ذلك!، فما نحن فيه ما هو إلا نتيجة انقلابهم على المسار الديمقراطي عام 14!”.

وتابع: “ولكن ما يجب أن ننتبه إليه هو أنّ كل مخاوفهم ومزاعمهم التي كانوا يتحججون بها عبارة عن وهم ودعاوي باطلة لتجنب الانتخابات الرئاسية، والمحافظة على الوضع الهش عبر انتخابات برلمانية فقط، وإلا ألم يزل مقترح عقيلة- حسب وصفهم- كل مخاوفهم؟!”.

وأضاف: “ألم يمنع عقيلة مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح؟! إذا لماذا يرفضونه؟ الاسلام السياسي ومجلسه المسمى زوراً مجلس الدولة هو العقبة الأكبر أمام قول الشعب كلمته!”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

