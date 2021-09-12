النائب العام: ضبط المتهم حسن قيدي صومالي الجنسية المتورط بتنظيم شبكة لتجارة الأعضاء البشرية

أفاد مكتب النائب العام بأنه تم ضبط وإحضار الوافد الصومالي حسن قيدي المتهم بقيادة شبكة منظمة تعمل على تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأضاف المكتب أن قيدي تعمد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم، والاعتداء الجنسي على عدد من المهاجرات تحت التهديد، وحجز حرية المهاجرين وتعريضهم للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.

ودعا النائب العام الصديق الصور إلى توفير الاحتياجات المادية للمختطفات اللاتي تعرضن للأذى ومباشرة سماع شهادة الضحايا ومواجهة المتهم بالأدلة، واتخاذ إجراءات ملاحقة عناصر المنظمة التي ينتمي إليها داخل ليبيا وخارجها من خلال آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

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