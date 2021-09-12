الرئيس التونسي: لا نخشى ممن خانوا الوطن.. وإعلان الحكومة قريبا

وعد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، بإعلان الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، قائلا: “إنه لا يخشى من وصفهم بمن خانوا أوطانهم وعهودهم، مضيفا أنه يعاهد الشعب التونسي أن يسير على نفس النهج الذي اتبعه”.

سعيد، وفي تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، قال: “أنه خلال الفترة الماضية عقد اتفاقات مع عدد من الجهات والأشخاص الذين نكثوا وعودهم، مشددا على احترامه للقانون والأخلاق وكل القيم، معاهدا الشعب التونسي على كلمة الحق، والعمل في إطار الشرعية”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.

كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: “لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص”.

وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.

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