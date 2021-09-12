بالكور: المستشار صالح أصدر قانون انتخاب الرئيس دون التصويت عليه

اتهم عضو مجلس النواب عبد المنعم بلكور “رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بالتفرد في إصدار القوانين”، على حد قوله.

بلكور، وفي مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا بانوراما”، الموالية لجماعة الإخوان، قال: “إن المستشار عقيلة صالح أصدر قانون انتخاب الرئيس دون التصويت عليه وبشكل يخالف كافة اللوائح الداخلية والقوانين التي تنظم عمل البرلمان”، بحسب ادعائه.

وزعم النائب أن “ذلك يعد تجاوزا خطيرا من رئيس مجلس النواب خصوصا بعد التئام البرلمان”، مضيفا: “إصدار قانون انتخاب الرئيس دون التصويت عليه من قبل مجلس النواب واستمرار عقيلة صالح في التصرف بشكل منفرد بالقرارات والقوانين سيعرض نتائج الانتخابات إلى التشكيك والرفض”.

وأحال مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب الخميس الماضي إلى المبعوث الأممي يان كوبيش، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن استلام القانون أمس السبت.

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