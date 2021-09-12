حويلي: قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان “أعرج”

وصف عضو ما يسمى “مجلس الدولة ‏الاستشاري” ‏وأحد ‏أعضاء ملتقى الحوار ‏السياسي، ‏عبدالقادر ‏الحويلي، قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، وإحالته لمفوضية الانتخابات مباشرة بـ”أعرج”، ومخالف للاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال الحويلي، في مداخلة هاتفية عبر الفيديو لقناة “فبراير”، إنه “كان على “الأعلى للدولة” إغلاق الباب على المبعوث الأممي يان كوبيش، وصده برسالة واضحة لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ورفع قضايا جنائية ضد رئيس مجلس النواب لمخالفته الاتفاق السياسي، وعدم إشراك مجلسه في وضع القانون”، على حد تعبيره.

وأضاف أنه “لابد من وضع هذا القانون بالتراضي بين “النواب والأعلى للدولة” حتى لا يتم إقصاء أحد عن الترشح للانتخابات، مطالبا بتفعيل قانون الإجراءات الجنائية المادة رقم 234 والتي تجرم قيام رئيس مجلس النواب بهذه العملية، وتعتبرها خرقًا للقوانين الليبية والإعلان الدستوري”، على حد تعبيره.

وأوضح أن “الأعلى للدولة” شكل لجنة، وأقرت قانونا لانتخاب الرئيس، وتمت مناقشته في الجلسة الماضية، وسيتم التصويت عليه غدًا الأحد، قائلا: “بهذا يصبح هناك قانونان، وإذا تم التوافق بين المجلسين سيتم المزج بينهم”، مبينا أن مجلسه يحاول الخروج بالقاعدة الدستورية وقانون انتخاب السلطة التشريعية والرئيس”، على حد تعبيره.

وتابع قائلا: “الأعلى للدولة وضع البرنامج على القاعدة الدستورية الناتجة عن اجتماع الغردقة بين المجلسين، وهى مبنية على نفس مخرجات قاعدة فبراير”، لافتا إلى العمل على طرح الدستور للاستفتاء بالتشاور مع بعض المكونات، لكن لضيق الوقت، عملت اللجنة التي شكلها “الأعلى للدولة” بمفردها على حسب مخرجات فبراير”، وفق قوله.

واستطرد: “لو استطعنا صد هذا القانون في جلسة مجلس الأمن كان أصبح الوضع أفضل، وننتظر من أعضاء مجلس النواب المؤيدين للاتفاق السياسي وكان عددهم أكثر من 100 عضو، ولم نسمع صوتهم حتى الآن، أن يتحركوا إذا كانوا يرفضون ما قام به المستشار عقيلة صالح”، على حد تعبيره.

وأكد أن “المستشار عقيلة صالح خالف اللائحة الداخلية والاتفاق السياسي، ولابد اللجوء إلى القضاء الجنائي والإداري في أسرع وقت، مبينا أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لن تجتمع قريبًا، وإذا اجتمعت فهناك البروتوكول الخاص بها، وتحتاج إلى 6 أشهر لكي تبدأ في عملية المداولات في القضايا المطعون فيها”، على حد تعبيره.

وأردف: “كان من الأفضل إرسال رسالة إلى مجلس الأمن في أسرع وقت لشرح كافة المخالفات بالنصوص، ولكننا تأخرنا كثيرًا، وننتظر كلمة مندوب ليبيا في مجلس الأمن الدولى، وما سيقول فيها”، على حد تعبيره.

ودعا “الأعلى للدولة” للمطالبة بتفعيل المادة 13 من الأحكام الإضافية باتفاق الصخيرات، في أسرع وقت، والتي تنص على “في حالة وجود خرق جسيم في الاتفاق السياسي يختار المجلس الأعلى للمحكمة العليا قاض والمجلس الأعلى للدولة عضوين ومجلس النواب عضوين، وأن يكون القرار بينهما بالإلزام للأطراف لقبول نتيجة ما تخرج به هذه المحكمة”، على حد تعبيره.

وأفاد بأن “مجلسه على تواصلات واجتماعات دولية ومحلية للتنبيه بالخطورة في حال اعتماد القانون الصادر عن “النواب”، مؤكدًا على ضرورة الضغط السياسي والتهديد بمقاطعة الانتخابات حال استمرار هذا القانون”، على حد تعبيره.

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