العرب الأسبوعية: مصاعب جمة تواجه المصارف الليبية بسبب الانقسام

ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشرته الطبعة الإنجليزية لصحيفة العرب الأسبوعية عن جوانب الاقتصاد الليبي الواجبة التوحيد حاليا ولا سيما المالي والمصرفي منها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن رجل الأعمال حسني بي قوله:” لقد وصل الضرر إلى الجميع واليوم لا يمكن تحويل الأموال من حسابين في مصرفين مختلفين على بعد 100 متر في طرابلس في شارع واحد ولا يوجد أي مبرر لنا أن نكون هكذا”.

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الليبي العارف القاجيجي إن الشركات بالشرق والغرب تتجنب الآن استخدام المصارف الموجودة بالجانب الآخر حتى تتم معاملاتها المالية بسهولة فيما أكد المحلل السياسي جلال حرشاوي إن من الأفضل سياسيا تمكين المصارف في المنطقة الشرقية من الوصول للخدمات المصرفية.

ترجمة المرصد – خاص

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