البكوش: كوبيش واقع تحت ضغوط إقليمية ودولية للقبول بقانون ‏انتخاب الرئيس

أفاد المستشار السياسي السابق لما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري”، صلاح البكوش، بأن ‏المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش واقع تحت ضغط دولي ‏وإقليمي، للإقرار بقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.‏

وقال البكوش في تصريحات عبر قناة “فبراير”، ‏إنه لا يعرف ما هو الموقف الدولي من قانون انتخاب الرئيس، ولكن ‏يعرف موقف المبعوث الأممي، يان كوبيش، وهو مؤيد للقانون ‏بصورة كبيرة.‏

ولفت إلى أنه “في الواقع كوبيش واقع تحت ضغوط من أطراف ‏إقليمية ودولية وتحت ضغوط داخل الأمم المتحدة من لجنة ‏تقييم أداء البعثة، والتي قالت إن هيكلية البعثة لا تعمل وأن ‏جهودها غير مكثفة، ولا يمكن أن يكون رئيس البعثة مقيما خارج ‏ليبيا”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن “كوبيش تعلق بالفتات الذي أعطاه إياه المستشار عقيلة صالح ‏وسماه قانون، وقال إنه سيتم إحالته للمفوضية لتبدأ بالعمل عليه، ‏مشيرا إلى وجود احتجاجات من بعض القوى، مضيفا “يقول ذلك ‏كأنه أمرا ليس مهما، ويؤكد أن عقد الانتخابات أفضل من أي شيء ‏آخر”، بحسب قوله.‏

وحذر البكوش من أن “هناك إشكالية مهمة جدا إذا وافق “الدولة ‏الاستشاري” على تشكيل لجنة ومناقشة القانون، فهو يقع في فخ ‏مجلس النواب والمستشار عقيلة صالح بأنه تنازل عن مبادئه القائمة بأن ‏الدستور أولا، مشيرا إلى أن “هذا لا ينبغي أن يكون موقف مجلس ‏الدولة، والذي يجب من خلالها التعامل مع القضية الدستورية ‏أولا”، بحسب قوله.‏

وزعم أن “المستشار صالح يريد أن يفرض على الجميع انتخابات رئاسية ‏أولا حتى يبقى في منصبه، من دون وجود أساس دستوري، منوها إلى ‏أنه “لا يوجد قانون انتخابات رئاسية بها صلاحيات رئيس، فهي ‏تكون موجودة في القاعدة الدستورية أو الدستور، ووإذا وافق ‏مجلس الدولة بالجلوس والتفاوض مع النواب ستكون فضيحة ‏وعليهم أن يرفضوا جميعا القانون من أساسه”، بحسب قوله.‏

وأردف بقوله “كوبيش وزينيغا وبخوا أعضاء ملتقى الحوار السياسي ‏وكأنهم تلاميذ عنده، وهما أنفسهم يخرقون خارطة الطريق بعدم ‏التزامهم باتفاق مجلس الدولة والنواب على أي تشريعات قانونية ‏قبل إطلاقها، ويزعمون بأن من يقول الدستور الأول يخرقون ‏خارطة الطريق ويعرقلون الانتخابات”، بحسب قوله.‏

وواصل قائلا “قانون الانتخابات سيحدد من سيفوز، فهو ما ‏سيحدد شروط الترشح وشروط ميزانيات الانتخابات، ولذلك يجب ‏أن يكون عليها توافق كبير ليرضى الجميع بالنتائج، وخروج القانون ‏من جسم ليس لديه أي مصداقية أمر خطير”، بحسب قوله.‏

واستدرك بقوله “قانون الانتخابات ينظم العلاقات بين الأطراف ‏المتنافسة، ولذلك يجب أن يجلس الأطراف لصياغة القانون، ‏ولكن ما حدث أن طرف واحد جلس في مكتبه وصاغ القانون وقال ‏للأطراف الأخرى التي تنافسه عليها أن تسير على هذا القانون”، بحسب قوله.‏

وذكر أن “السؤال المحوري هل ليبيا تحتاج إلى انتخابات رئاسية أم ‏نيابية، وعلى المستشار عقيلة صالح الإجابة عن هذا السؤال، لأنه فعليا لا ‏يريد الانتخابات النيابية، ويخدع الناس بالانتخابات الرئاسية ‏ويريدهم أن يختاروا”، بحسب قوله.‏

وعن رد فعل “الدولة الاستشاري” على القانون في حال إقراره ‏‏”سننادي في مجلس الدولة بعدم المشاركة في هذه الانتخابات، لأن ‏هذه القوانين غير صحيحة، فالمستشار عقيلة صالح لم يلتزم بأي قوانين حتى ‏الآن، ومجلس الدولة يجب أن يتمسك بالرفض مع التعامل بهذا ‏النص بتاتا”، بحسب قوله.‏

وهاجم “الدولة الاستشاري” بقوله “المشري قال إن مشروع ‏الدستور أصبح ملكا للشعب الليبي ومن حقه الاستفتاء عليه قبل ‏إجراء الانتخابات ولا يوجد أي جهة يمكنها مصادرة هذا الحق، ‏ويأتون الآن يريدونا أن ننسى كل هذا الكلام للنقاش حول قانون ‏انتخاب الرئيس، ولكن لحسن الحظ لا يمكن أن نعتمد على ‏الأمريكان أو المشري أو مجلس الدولة أو أي جهة، لأن أمريكا أكدت ‏أن التوافق لم يحدث بعد حول قوانين الانتخابات”، بحسب قوله.‏

وانتقل بهجومه إلى باشاغا، بقوله “باشاغا يرحب في تغريداته بذلك ‏القانون لأنه يستجعل على القانون، والأمريكان يتحدثون عن ‏التوافق بين جميع الأطراف، وهذا أمر لا يليق”، بحسب قوله.‏

وتطرق إلى أنه “من المهم حقيقة أن تلتقي جميع الأطراف وتتخطى ‏مشاكلها السابقة، للتأثير في القرار الدولي، والإعلان مقاطعة أي ‏انتخابات دون توافق أمر حيوي في هذا الوقت وأن يخرج الآن، ‏ويجب التوافق على ماذا نريد في البلاد هل انتخابات نيابية أو ‏رئاسية أم الدستور أولا، والإصرار على أن هناك ملتقى حوار سياسي”، بحسب قوله.‏

وتحدث عن أن “كوبيش ضعيف ولا يستطيع مقاومة الضغوط ‏وعلينا أن نضغط عليه لمقاومة ما حديث في ليبيا حاليا من محاولة ‏للتلاعب بالانتخابات”، بحسب قوله.‏

ونوه إلى أن “عدم إجراء الانتخابات في موعدها أفضل بكثير من ‏إجرائها بطريقة غير صحيحة، وإجراء الانتخابات في موعدها ‏بقوانين متوافق عليها هو أفضل خيار يمكن أن يتواجد في ليبيا، ‏ولكن في غياب التوافق، من السيء الذهاب إلى انتخابات من دون ‏الاتفاق على قواعدها وقد تقود إلى حرب وانقسام المؤسسات من ‏جديد”، بحسب قوله.‏

وهاجم البعثة الأممية بقوله “من المفترض أن بعثة الأمم المتحدة ‏بأن مجلسي النواب والدولة لا يصلحان لتقرير هذا الشأن بالنسبة ‏للقاعدة الدستورية، وأوكلت المهمة للجنة الـ75، ولكن البعثة تغير ‏حاليا رأيها في الملتقى الذي صنعته هي بنفسها، واكتفوا بتوبيخ ‏أعضائه وتجاهلهم، رغم طلب أكثر من 55 عضوا عقد اجتماع”.‏

وأتم بقوله “كوبيش يشعر بالحاجة لإنجاز أي شيء ولذلك تمسك ‏بقانون انتخاب الرئيس، ليظهر أمام قياداته أنه يعمل بصورة حثيثة ‏لإجراء الانتخابات، وهناك أخبار بأن أمريكا وبريطانيا وروسيا لم ‏يباركوا خطوة عقيلة صالح، وهو ما قد يجعل كوبيش يتراجع عن ‏تأييده بالقانون، ويجب ‏أن يكون في 24 ديسمبر انتخابات نيابية للتخلص من تلك الأجسام ‏البالية ولا داعي للمنافسة حول الرئاسة حاليا”، بحسب قوله.‏

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