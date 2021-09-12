البكوش: كوبيش واقع تحت ضغوط إقليمية ودولية للقبول بقانون ‏انتخاب الرئيس

أفاد المستشار السياسي السابق لما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري”، صلاح البكوش، بأن المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش واقع تحت ضغط دولي وإقليمي، للإقرار بقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.
وقال البكوش في تصريحات عبر قناة “فبراير”، إنه لا يعرف ما هو الموقف الدولي من قانون انتخاب الرئيس، ولكن يعرف موقف المبعوث الأممي، يان كوبيش، وهو مؤيد للقانون بصورة كبيرة.
ولفت إلى أنه “في الواقع كوبيش واقع تحت ضغوط من أطراف إقليمية ودولية وتحت ضغوط داخل الأمم المتحدة من لجنة تقييم أداء البعثة، والتي قالت إن هيكلية البعثة لا تعمل وأن جهودها غير مكثفة، ولا يمكن أن يكون رئيس البعثة مقيما خارج ليبيا”، بحسب قوله.
وأشار إلى أن “كوبيش تعلق بالفتات الذي أعطاه إياه المستشار عقيلة صالح وسماه قانون، وقال إنه سيتم إحالته للمفوضية لتبدأ بالعمل عليه، مشيرا إلى وجود احتجاجات من بعض القوى، مضيفا “يقول ذلك كأنه أمرا ليس مهما، ويؤكد أن عقد الانتخابات أفضل من أي شيء آخر”، بحسب قوله.
وحذر البكوش من أن “هناك إشكالية مهمة جدا إذا وافق “الدولة الاستشاري” على تشكيل لجنة ومناقشة القانون، فهو يقع في فخ مجلس النواب والمستشار عقيلة صالح بأنه تنازل عن مبادئه القائمة بأن الدستور أولا، مشيرا إلى أن “هذا لا ينبغي أن يكون موقف مجلس الدولة، والذي يجب من خلالها التعامل مع القضية الدستورية أولا”، بحسب قوله.
وزعم أن “المستشار صالح يريد أن يفرض على الجميع انتخابات رئاسية أولا حتى يبقى في منصبه، من دون وجود أساس دستوري، منوها إلى أنه “لا يوجد قانون انتخابات رئاسية بها صلاحيات رئيس، فهي تكون موجودة في القاعدة الدستورية أو الدستور، ووإذا وافق مجلس الدولة بالجلوس والتفاوض مع النواب ستكون فضيحة وعليهم أن يرفضوا جميعا القانون من أساسه”، بحسب قوله.
وأردف بقوله “كوبيش وزينيغا وبخوا أعضاء ملتقى الحوار السياسي وكأنهم تلاميذ عنده، وهما أنفسهم يخرقون خارطة الطريق بعدم التزامهم باتفاق مجلس الدولة والنواب على أي تشريعات قانونية قبل إطلاقها، ويزعمون بأن من يقول الدستور الأول يخرقون خارطة الطريق ويعرقلون الانتخابات”، بحسب قوله.
وواصل قائلا “قانون الانتخابات سيحدد من سيفوز، فهو ما سيحدد شروط الترشح وشروط ميزانيات الانتخابات، ولذلك يجب أن يكون عليها توافق كبير ليرضى الجميع بالنتائج، وخروج القانون من جسم ليس لديه أي مصداقية أمر خطير”، بحسب قوله.
واستدرك بقوله “قانون الانتخابات ينظم العلاقات بين الأطراف المتنافسة، ولذلك يجب أن يجلس الأطراف لصياغة القانون، ولكن ما حدث أن طرف واحد جلس في مكتبه وصاغ القانون وقال للأطراف الأخرى التي تنافسه عليها أن تسير على هذا القانون”، بحسب قوله.
وذكر أن “السؤال المحوري هل ليبيا تحتاج إلى انتخابات رئاسية أم نيابية، وعلى المستشار عقيلة صالح الإجابة عن هذا السؤال، لأنه فعليا لا يريد الانتخابات النيابية، ويخدع الناس بالانتخابات الرئاسية ويريدهم أن يختاروا”، بحسب قوله.
وعن رد فعل “الدولة الاستشاري” على القانون في حال إقراره ”سننادي في مجلس الدولة بعدم المشاركة في هذه الانتخابات، لأن هذه القوانين غير صحيحة، فالمستشار عقيلة صالح لم يلتزم بأي قوانين حتى الآن، ومجلس الدولة يجب أن يتمسك بالرفض مع التعامل بهذا النص بتاتا”، بحسب قوله.
وهاجم “الدولة الاستشاري” بقوله “المشري قال إن مشروع الدستور أصبح ملكا للشعب الليبي ومن حقه الاستفتاء عليه قبل إجراء الانتخابات ولا يوجد أي جهة يمكنها مصادرة هذا الحق، ويأتون الآن يريدونا أن ننسى كل هذا الكلام للنقاش حول قانون انتخاب الرئيس، ولكن لحسن الحظ لا يمكن أن نعتمد على الأمريكان أو المشري أو مجلس الدولة أو أي جهة، لأن أمريكا أكدت أن التوافق لم يحدث بعد حول قوانين الانتخابات”، بحسب قوله.
وانتقل بهجومه إلى باشاغا، بقوله “باشاغا يرحب في تغريداته بذلك القانون لأنه يستجعل على القانون، والأمريكان يتحدثون عن التوافق بين جميع الأطراف، وهذا أمر لا يليق”، بحسب قوله.
وتطرق إلى أنه “من المهم حقيقة أن تلتقي جميع الأطراف وتتخطى مشاكلها السابقة، للتأثير في القرار الدولي، والإعلان مقاطعة أي انتخابات دون توافق أمر حيوي في هذا الوقت وأن يخرج الآن، ويجب التوافق على ماذا نريد في البلاد هل انتخابات نيابية أو رئاسية أم الدستور أولا، والإصرار على أن هناك ملتقى حوار سياسي”، بحسب قوله.
وتحدث عن أن “كوبيش ضعيف ولا يستطيع مقاومة الضغوط وعلينا أن نضغط عليه لمقاومة ما حديث في ليبيا حاليا من محاولة للتلاعب بالانتخابات”، بحسب قوله.
ونوه إلى أن “عدم إجراء الانتخابات في موعدها أفضل بكثير من إجرائها بطريقة غير صحيحة، وإجراء الانتخابات في موعدها بقوانين متوافق عليها هو أفضل خيار يمكن أن يتواجد في ليبيا، ولكن في غياب التوافق، من السيء الذهاب إلى انتخابات من دون الاتفاق على قواعدها وقد تقود إلى حرب وانقسام المؤسسات من جديد”، بحسب قوله.
وهاجم البعثة الأممية بقوله “من المفترض أن بعثة الأمم المتحدة بأن مجلسي النواب والدولة لا يصلحان لتقرير هذا الشأن بالنسبة للقاعدة الدستورية، وأوكلت المهمة للجنة الـ75، ولكن البعثة تغير حاليا رأيها في الملتقى الذي صنعته هي بنفسها، واكتفوا بتوبيخ أعضائه وتجاهلهم، رغم طلب أكثر من 55 عضوا عقد اجتماع”.
وأتم بقوله “كوبيش يشعر بالحاجة لإنجاز أي شيء ولذلك تمسك بقانون انتخاب الرئيس، ليظهر أمام قياداته أنه يعمل بصورة حثيثة لإجراء الانتخابات، وهناك أخبار بأن أمريكا وبريطانيا وروسيا لم يباركوا خطوة عقيلة صالح، وهو ما قد يجعل كوبيش يتراجع عن تأييده بالقانون، ويجب أن يكون في 24 ديسمبر انتخابات نيابية للتخلص من تلك الأجسام البالية ولا داعي للمنافسة حول الرئاسة حاليا”، بحسب قوله.
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