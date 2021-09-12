مشايخ ومكونات الجنوب يطالبون بإطلاق سراح السنوسي ومنصور وضو وإبراهيم

ليبيا – دعا أعيان ومشائخ ومكونات الجنوب بالإسراع في إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين مع الإشادة بالإفراج عن بعض السجناء خلال الفترة الأخيرة.

بيان صادر عن الأعيان ومشائخ والمكونات بمدينة سبها تابعته صحيفة المرصد خاطب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة العدل بالحكومة عادا إطلاق سراح السجناء خطوة في طريق المصالحة الوطنية وبداية بناء الاستقرار للدولة.

وتابع البيان إن الجنوب بكل أطيافه ومكوناته الاجتماعية يخاطب المعنيين بصوت واحد بشأن الرفض التام لاستمرار احتجاز حرية رموز نظام العقيد الراحل القذافي وفي مقدمتهم اللواء عبدالله السنوسي واللواء عبدالله منصور واللواء منصور ضو وأحمد إبراهيم.

وأضاف البيان إن احتجاز هؤلاء وغيرهم من أبناء الجنوب استمرار لسياسة التهميش والإقصاء ما يوجب التصحيح العاجل ومراعاة أوضاعهم الصحية بالحجز.

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