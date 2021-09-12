أعيان الجنوب يطالبون بالإفراج عن كل السجناء من النظام السابق

العنوان_سبها

طالب أعيان ومشائخ ومكونات الجنوب بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين مع الإشادة بالإفراج عن بعض السجناء خلال الفترة الأخيرة.

وخاطب بيان مشائخ ومكونات مدينة سبها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرة العدل بالحكومة بشأن الرفض التام لاستمرار احتجاز رموز نظام العقيد الراحل القذافي وفي مقدمتهم اللواء عبدالله السنوسي واللواء عبدالله منصور واللواء منصور ضو وأحمد إبراهيم.

وأضاف البيان إن احتجاز هؤلاء وغيرهم من أبناء الجنوب استمرار لسياسة التهميش والإقصاء ما يوجب التصحيح العاجل ومراعاة أوضاعهم الصحية بالحجز.