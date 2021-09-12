بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 12 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 12 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يوم الغد خاصة على الساحل من طرابلس إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

• الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ على اغلب المناطق الساحلية .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: تتكاثر السحب على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار خفيفة وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية .

• الرياح: غربية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ على مناطق الساحلية .وتكون هذا اليوم علي جالو والجغبوب مابين (38 – 41) مْ ، و تسجل تراجع بدايةً من يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:ظهور بعض السحب تتكاثر احيانا يوم الغد على مناطق الجفرة قد يصحبها خلايا رعدية واحتمال أمطار خفيفة .

• الرياح: شرقية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (36- 40) مْ، وتسجل تراجع يوم الغد على غدامس والحمادة ومناطق الجفرة .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية الى ظهور بعض السحب.

• الرياح:شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (37- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:18).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:49).