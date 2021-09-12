«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل وارتفاع الموج لن يتجاوز مترين

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، ومتوسطة خلال سقوط الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، على الساحل الممتد من طرابلس الى سرت.

الرياح شمالية غربية إلى بحرية سرعتها بين 5 و20 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر 27-28 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، خاصة على الساحل الممتد من بنغازي الى الجبل الأخضر، مع سقوط أمطار متفرقة.

الرياح شمالية غربية بوجه عام، بينما تكون غربية اليوم على ساحل بنغازي والجبل الأخضر سرعتها بين 5 و20 عقدة .

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، يصل إلى 1.75 متر على ساحل بنغازي.

البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل بنغازي.

درجة حرارة سطح البحر 26 و28 درجة مئوية.

الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

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