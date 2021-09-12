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الخارجية توضح ملابسات الاستقالة الاعتبارية للشماخي

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رفضها ترشيح النائب السابق لمندوب البعثة الليبية لدى الجامعة العربية صالح الشماخي لتولي منصب رئيس بعثة الجامعة في مدريد بالقول إنه أنهى المدة المحددة بل تجاوزها قانونا وفق القوانين المعمول بها في ليبيا وغيرها من دول العالم .

وبحسب البيان فإن الوزارة أصدرت في حق الشماخي قرارا بالاستقالة الاعتبارية في نهاية يونيو الماضي بسبب رفضه التسليم والعودة إلى سابق عمله في ليبيا، وبالتالي فإنه لم يعد ممثلا لبلاده على أي مستوى لدى الجامعة العربية حتى يتم تكليفه بمهامها في مدريد، خاصة في ظل ما توصلت إليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الخارجية من التجاوزات التي ارتكبها الشماخي أثناء رئاسته لبعثة ليبيا لدى الجامعة .

وأكدت الخارجية في بيانها حرص ليبيا على تزكية من تراه ذا كفاءة وخبرة ونزاهة مهنية لتولي هذا المنصب في الوقت المحدد من قبل جامعة الدول العربية، مضيفة أنها عازمة على تطبيق القانون الدبلوماسي، وتنفيذ خطة الإصلاح لرفع مستوى الكفاءة والأداء والالتزام بالوزارة .

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قناة 218 الليبية

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