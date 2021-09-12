مبادرة الوطن بالجميع لتوحيد الرؤى الوطنية.. الأهداف والمبادئ

متابعات/ بوابة إفريقيا الإخبارية |

12 September, 2021

استضافت العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر 2021، الاجتماع التأسيسي الأول لمبادرة الوطن بالجميع بحضور عدد من الأحزاب والتيارات والقوى الوطنية المستقلة.

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وأوضحت المصادر، أن المبادرة تأتي في إطار التحضير والتنسيق للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والرئاسية المزمع اقامتها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم، وتهدف إلى جمع الكيانات والتيارات السياسية والقوى الوطنية المستقلة في لقاء حواري شامل يهدف إلى توحيد الرؤى الوطنية وصولاً إلى تحقيق مشاركة مثالية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، كما تهدف إلى إفراز نخب برلمانية قادرة على الوصول بالبلاد إلى الاستقرار والسيادة.

وأكد المجتمعون على ضرورة اعتماد المبادئ العامة للمبادرة كمنهاج عمل لأي كيان ينبثق عنها، ومن أبرز المبادئ التي أكدت عليها المبادرة، المحافظة على وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها والتأكيد على أن الشعب الليبي شعب واحد تجمعه عقيدة الإسلام السمحاء وروابط الدم والتاريخ والمصير المشترك.

كما أكدت على أن الشراكة في بناء دولة المؤسسات والقانون، مع الجميع وبالجميع، وفق خيارات الشعب الليبي وإرادته الحرة، والوثيقة العقدية التي يقرها، والآليات الدستورية والقانونية التي يرتضيها، لتأسيس دولة عصرية تحقق العدالة في التنمية والخدمات والعيش الكريم للمواطن. وأكدت على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وإرساء مبادئ العدالة وضمان حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى التداول السلمي على السلطة واحترام إرادة الشعب وخياراته من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنتفي معها أساليب المغالبة والاقصاء والمحاصصة المعززة للانقسام.

وشددت كذلك على التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد كوسيلة للتغيير السلمي وتوعية الشعب بالمشاركة الفعالة لاختيار الأفضل، وتوافق القوى السياسية على اختيار الأجدر والأصلح لخدمة الدولة. وأكدت على الرجوع للشعب أو ممثليه للبت في الملفات والمسائل المصيرية الكبرى ضماناً لتحقيق إرادته مجتمعاً حيال ذلك، وإرساء نظام حكم محلي رشيد وناجع يغطي الجغرافيا الليبية ويؤمن إدارةً عادلةً للثروة والخدمات وينهي المركزية. وحماية الدولة والوطن والمواطن عبر مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة، ذات كفاءة عالية، تنظم عملها تشريعات نافذة.

كما أكدت على بناء الثقة في العملية السياسية عبر حوار صريح وشفاف بين كل الفرقاء، تشارك فيه كل الفعاليات السياسية والاجتماعية بما يقود إلى رؤية توافقية ومشروع وطنيٍ واحد يخرج بالبلد نحو الاستقرار والتنمية. لافتة إلى أهمية رفض ومقاومة كل أشكال التمييز والغبن والظلم والتهميش ونبذ الاحتراب، والتصدي لخطاب الكراهية وبث الفرقة بين الليبيين.

وأشارت المبادرة أيضا إلى دعم الجهود المؤسسية والاجتماعية لتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال التطرف ومكافحة الإرهاب والجريمة والهجرة غير القانونية والفساد الإداري والمالي، والانحرافات التي تشكل خطرًا على الفرد والاسرة والمجتمع والدولة وفقاً للقانون. وأكدت المبادئ على الإصلاح التشريعي والسياسي والاقتصادي، أساس وضرورة لبناء الدولة.

وأكدت على أن الهوية الليبية هي الجامعة لكل أفراد المجتمع بكل مكوناته، ويعد الموروث الحضاري والثقافي واللغوي والاجتماعي بتنوعه رصيدًا مشتركًا لكل الليبيين. كما اكدت على ان للمرأة والشباب دورهما الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقع على عاتق الدولة مسؤولية تمكينهما من فرص الاستثمار ومشاريع التنمية الاجتماعية، منوهة إلى ضرورة العمل على إنهاء معاناة النازحين واللاجئين والمحتجزين، وسجناء الرأي وبناء علاقات خارجية مع المحيط العربي والإقليمي والدولي، وفق مبدأ الاحترام المتبادل والتعاون البناء.