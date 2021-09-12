القبض على صومالي متهم بالتجارة بأعضاء البشر غرب ليبيا

العنوان_طرابلس أفاد مكتب النائب العام بأنه تم ضبط الوافد الصومالي حسن قيدي المتهم بقيادة شبكة منظمة تعمل على تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأضاف المكتب أن قيدي تعمد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم، والاعتداء الجنسي على عدد من المهاجرات تحت التهديد، وحجز حرية المهاجرين وتعريضهم للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.