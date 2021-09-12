أمطار متفرقة وحرارة معتدلة.. تعرف على توقعات طقس ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الأحد.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر .

وجاءت تفاصيل باقي التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر يوم غد خاصة على الساحل من طرابلس إلى سرت مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ على أغلب المناطق الساحلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة:-

• الطقس: تتكاثر السحب على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار خفيفة وتكون الفرصة أفضل يوم غد على مناطق الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ على المناطق الساحلية. وتكون هذا اليوم على جالو والجغبوب ما بين (38 – 41) مْ، وتسجل تراجعا بدايةً من يوم غد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: ظهور بعض السحب تتكاثر أحيانا يوم غد على مناطق الجفرة قد تصحبها خلايا رعدية واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

• الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 40) مْ، وتسجل تراجع يوم غد على غدامس والحمادة ومناطق الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) مْ.

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