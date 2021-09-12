زيدان: المشري يتعامل مع أردوغان كأنه أمير المؤمنين

أكد الكاتب والباحث السياسي من بنغازي فرج زيدان، أن العلاقة بين التيار الإسلامي وتنظيم الإخوان الدولي مع تركيا تحالف استراتيجي.

وأوضح زيدان، خلال تصريحات مع برنامج “حصة مغاربية” الذي يذاع عبر قناة “الغد” أن خالد المشري عندما يتحدث عن تركيا فهو لا يعترف بالأطر الوطنية لكنه يتعامل مع أردوغان كأنه أمير المؤمنين.

وأضاف أن تيار الإسلامي السياسي يدرك أنه وصل إلى مرحلة الأخيرة بعد انهيار مشروعها في مصر والسودان وتونس.

وشدد على أن جماعة الإخوان تتمسك باستمرار القوات التركية لضمان استمرارهم في غرب ليبيا.

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