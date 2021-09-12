الخارجية توضح ملابسات الخلاف مع الشماخي

العنوان_طرابلس

بينت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها حقيقة النباء المتداولة حول رفضها ترشيح النائب السابق لمندوب البعثة الليبية لدى الجامعة العربية صالح الشماخي لتولي منصب رئيس بعثة الجامعة في مدريد بالقول إنه أنهى المدة المحددة بل تجاوزها قانونا وفق القوانين المعمول بها في ليبيا وغيرها من دول العالم .

وقالت الوزارة إنها أصدرت في حق الشماخي قرارا بالاستقالة الاعتبارية في نهاية يونيو الماضي بسبب رفضه التسليم والعودة إلى سابق عمله في ليبيا، وبالتالي فإنه لم يعد ممثلا لبلاده على أي مستوى لدى الجامعة العربية حتى يتم تكليفه بمهامها في مدريد، خاصة في ظل ما توصلت إليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الخارجية من التجاوزات التي ارتكبها الشماخي أثناء رئاسته لبعثة ليبيا لدى الجامعة .

وأكدت الخارجية حرص ليبيا على تزكية من تراه ذو كفاءة وخبرة ونزاهة مهنية لتولي هذا المنصب في الوقت المحدد من قبل جامعة الدول العربية، مضيفة أنها عازمة على تطبيق القانون الدبلوماسي، وتنفيذ خطة الإصلاح لرفع مستوى الكفاءة والأداء والالتزام بالوزارة .