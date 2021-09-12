الصور يبحث تصحيح أوضاع الموقوفين بسجن قوة الردع

ليبيا – اجتمع النائب العام المستشار الصديق الصور أمس السبت مع رئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بحضور مدير مكتب النائب العام، وأعضاء إدارة الشئون الأمنية بالجهاز، ووكيل النيابة العامة الموكل له متابعة إجراءات الجهة الضبطية.

المجتمعون تناولوا بحسب مكتب إعلام النائب العام سير إجراءات تسوية أوضاع المتهمين بارتكاب جرائم الانضمام إلى التنظيمات المحظورة، والانخراط في أعمال مجموعات الجريمة المنظمة، والقتل، والحرابة، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وغسل الأموال، واختلاس الأموال العامة.

كما تناول الاجتماع تصحيح أوضاع من تجاوزت مدة إيقافهم المدة التي قد يحكم بها القضاء في حدها الأقصى حال رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم .

هذا وقد كشفت الإجراءات المتخذة منذ تاريخ 2021/6/1 وحتى تاريخ 2021/8/31 عن إخلاء سبيل (105 ) شخص تمايز الأمر بشأنهم ما بين تنفيذ أوامر صادرة بالإفراج عن بعضهم، وبين تسريح من تجاوزت مدة إيقافهم مدة العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة من قبلهم، وفق النموذج القانوني.

ولمعالجة المسائل ذات العلاقة؛ اجتمع بتاريخ لاحق وكيل النيابة -المكلف من قبل المستشار النائب العام بمتابعة ملف تسوية أوضاع المقبوض عليهم- مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات؛ وقد تضمن الاجتماع تبيين الخطوات المأمول من خلالها معالجة أوضاع مرتكبي الجرائم الخطيرة والمنظمة وفق قواعد الشرعية الإجرائية بشكل نهائي قبل نهاية العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية