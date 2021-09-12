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“التعليم”: ضبط عمليات تزوير شهادات جامعية في جامعة قورينا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية، عن ضبط عمليات تزوير شهادات علمية يتم منحها وتداولها بشكل غير قانوني.

وقامت الوزارة بنشر صورة شهادة بدرجة البكالوريوس في اختصاص العلوم الطبية لإحدى الطالبات، وبتقدير جيد جدا، تم منحها من جامعة قورينا خلال العام الدراسي الحالي.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، ومحاسبتهم عبر الجهات القانونية المختصة.

وكانت 218 قد نسبت مضمون الخبر، سهوا، إلى جامعة بنغازي، قبل التدقيق في محتوى الشهادة المزورة التي عرضتها الوزارة، ليتبين أنها منسوبة لجامعة قورينا في بنغازي، راجية تفهم إدارة جامعة بنغازي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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