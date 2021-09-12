أبو خريص: المطاحن غير متقيدة بأسعار الدقيق وكل يوم تضع أسعارًا على مزاجها

ليبيا – قال نقيب الخبازين أبو خريص محمد إن المطاحن غير متقيدة بأسعار الدقيق، وكل يوم تضع أسعارًا على مزاجها.

أبو خريص وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أكد أن السوق مُحتكر من قبل أصحاب المطاحن، ولا يوجد حل على أرض الواقع حتى الآن.

وأشار إلى أن أصحاب المطاحن الخاصة لا يبيعون الدقيق لأصحاب المخابز مباشرة، بل يبيعونه إلى التجار.

وأضاف: “لا توجد سيطرة من الدولة أو وزارة الاقتصاد أو أي جهة معينة على عملية بيع الدقيق من المطاحن عامة كانت أو خاصة”.

كما نوه إلى أن سعر قنطار الدقيق الآن 216 دينارًا، وقبل شهر كان 180 دينارًا ، لافتًا إلى أن مخزون الدقيق الموجود بالمطاحن حاليًا بالسعر القديم “3.80”، ويبيعونه بسعر الصرف الحالي.

أبو خريص طالب بوجود سيطرة أمنية على المطاحن في مثل هذه الظروف الحالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية