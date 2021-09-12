أحزاب وشخصيات مستقلة تطلق مبادرة الوطن بالجميع

أطلقت عدة أحزاب وتيارات وشخصية سياسية مستقلة السبت مبادرة حملت اسم “مبادرة الوطن بالجميع” بهدف إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم، عازمة على إنجازها بالتعاون مع كل القوى الوطنية التي تشاركها الرؤية ذاتها.

المبادرة التي جاءت في 18 نقطة شددت على المحافظة على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، والتأكيد على وحدوية الشعب إضافة إلى العمل مع الجميع وبالجميع وفق إطار الشراكة لبناء دولة المؤسسات والقانون، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وحرية الرأي والتعبير.

كما أكدت المبادرة على إجراء الانتخابات في موعدها بما يعزز التداول السلمي للسلطة واحترام إرادة الشعب من خلال انتخابات نزيهة تنهي الأسباب المعززة للانقسام كالإقصاء والمحاصصة ، والعودة للشعب أو ممثليه للبت في القضايا المصيرية الكبرى .

وأوضحت المبادرة أن إرساء نظام حكم محلي من شأنه أن يؤمن إدارة عادلة للثروة والخدمات وينهي المركزية، إضافة إلى ضرورة حماية الدولة والمواطن عبر مؤسسات أمنية محترفة، معتبرة أن الحوار الصريح بين كل الفعاليات من شأنه بناء الثقة في العملية السياسية الأمر الذي من شأنه أن يخرج البلاد من الفوضى ويوصلها للاستقرار والتنمية.

ورفضت المبادرة كل أشكال التمييز والتهميش والاحتراب وخطاب الكراهية وبث الفرقة بين الليبيين، داعمة في الوقت ذاته الجهود المؤسسية والاجتماعية لتحقيق المصالحة الوطنية، معلنة نبذها كل أشكال التطرف والإرهاب والجريمة والهجرة غير القانونية، وما تتعرض له مؤسسات الدولة من فساد إداري ومالي، لافتة إلى أن الإصلاح التشريعي والاقتصادي يعتبر أساسا لبنائها.

وجاء في المبادرة أن الهوية الليبية هي الجامعة لكل أفراد المجتمع بكل مكوناته، ويعد الموروث الحضاري والثقافي واللغوي والاجتماعي بتنوعه رصيدًا مشتركًا لكل الليبيين، مشددة على الدور الفاعل للشباب والمرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يوجب على الدولة أن تمكنهم من فرص الاستثمار ومشاريع التنمية.

واختتمت المبادرة بإشارتها إلى ضرورة العمل على إنهاء معاناة النازحين واللاجئين والمحتجزين وسجناء الرأي إلى جانب بناء علاقات خارجية مع المحيط العربي والإقليمي والدولي، وفق مبدأ الاحترام المتبادل والتعاون البناء.

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