الطبلقي: إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة خطوة إيجابية للخروج من الوضع الحالي للبلاد

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، إن إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة خطوة إيجابية للخروج من الوضع الحالي للبلاد، والهدف منه الوصول إلى الاستقرار.

وأشارت الطبلقي في تصريحات لـ “فواصل” إلى موافقة النواب على قانون انتخاب الرئيس كانت ضمنية، لأن رئيس البرلمان خلال الجلسة المخصصة لمناقشة القانون، أكد على تضمين كل الملاحظات الصادرة عن النواب عند إحالته للجنة التشريعية لصياغته.

وأضافت، القانون الصادر عن النواب لاقى ترحيبا واسعا من غالبية الأطراف، ووفق الاتفاق السياسي، فإن إصدار القوانين اختصاص أصيل لمجلس النواب.

وأكدت أن اعتراض المجلس الأعلى للدولة عن عدم إشراكه في إصدار القانون خطأ.

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