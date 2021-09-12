غوتيريس: سلطة الدبيبة لا تزال ضعيفة في أجزاء من ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن «سلطة رئيس الحكومة (حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة) لا تزال ضعيفة في أجزاء من ليبيا بما في ذلك شرق البلاد».

وأضاف في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 6 أغسطس، وتتضمن استعراضًا استراتيجيًّا للبعثة الأممية لدى ليبيا أن «تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تطور يبعث على التشجيع»، لكنه قال إن «التعاون السياسي بين المؤسسات لا يزال منعدمًا».

وحسب نص الرسالة، فقد لاحظ غوتيريس «تعطل التقدم على الجبهات السياسية والأمنية والاقتصادية».

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