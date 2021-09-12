اللواء “444” قتال يتهم جهاز دعم الاستقرار بخطف جنود تابعين له

العنوان_طرابلس

قالت وحدة «اللواء 444 قتال» إنها قدمت شكوى للمدعي العام العسكري وجهات الاختصاص حول «اختطاف 11 من جنود الجيش اللّيبي من قبل (جهاز) الدعم والاستقرار»، يوم 3 سبتمبر الجاري.

وأضافت الوحدة، التابعة للمنطقة العسكرية طرابلس أن الجهاز قام بعملية الاختطاف أثناء الهجوم على معسكر التكبالي، «كمحاولةٍ منهم لاستهداف معنويات جنودنا»، مشيرة إلى أسماء المختطفين، وذلك حسبما جاء في بيان لها، مساء السبت.

وحملت الوحدة جهاز دعم الاستقرار والمجلس البلدي أبو سليم مسؤولية سلامة المخطوفين، ودعت آمر المنطقة العسكرية طرابلس بتحمل مسؤولياته تُجاه «هذا العمل غير المشروع وتداعياته».

وطالبت من له سلطة على هذه المجموعة المسلحة بالتّدخل الفوري واتخاذ مايلزم من إجراءات لإطلاق سراحهم»، محذرة من استعمال «كل الطرق لإطلاقهم».