عمران: عدم وجود الأساس الدستوري سيؤجل الانتخابات القادمة أو يلغيها

ليبيا – علقت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران على موجة الإفراجات عن قيادات في نظام القذافي التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

عمران قالت في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: إن دلالة هذه الخطوة السياسية واضحة وتصب في إطار محاولات الحكومة الحالية للحصول على دعم شعبي لها، حتى وإن كانت هذه الإفراجات لا تخالف صحيح القانون، سواء أحكام براءة أو إفراجات صحية.

وأضافت: “قد تخدم هذه الخطوة ملف المصالحة الوطنية بعض الشيء؛ لكنها لن تكون أساسًا متينًا لها، كون المصالحة لا بد أن تدور في إطار تطبيق معايير العدالة الانتقالية التي يحتاج تطبيقها لأساس دستوري ينظمها وتبني أسسها عليه”.

كما أشارت إلى أن عدم وجود الأساس الدستوري سيلغي كل هذه التداعيات، كما سيؤجل الانتخابات القادمة أو يلغيها، بحسب قولها.

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