المركز الليبي للاستشعار عن بعد : 10 أيام تفصلنا عن الاعتدال الخريفي

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إن الكرة الأرضية ستكون يوم الأربعاء 22 من سبتمبر الجاري على موعد مع الاعتدال الخريفي حيث سيتساوى الليل والنهار في الساعات، مشيرا إلى أن هذا اليوم يعتبر هو البداية الفلكية لفصل الخريف في نصف الكرة الشمالي وفصل الربيع في نصفها الجنوبي.

وأوضح المركز بأن ظاهرة الاعتدال الموسمي من الظواهر المهمة، وذلك لأن سكان الأرض يعتمدون عليها لمعرفة التغيرات المناخية إضافة إلى تحديد اتجاه الشرق والغرب بدقة متناهية وقت شروق الشمس وغروبها، لأن الشمس تشرق من نقطة الشرق تماما، وتغرب في نقطة الغرب تماما، ويختفي ظلها عند خط الاستواء.

وبحسب المركز فإن شمس يوم الاعتدال الخريفي ستشرق على تمام الساعة 6:55 صباحا وتغرب في الساعة 7:03 مساء من نقطتي الشروق والغروب الأصليتين بحيث يكون طول النهار 12 ساعة و7 دقائق و 56 ثانية ، فيما سيبلغ طول فصل الخريف لهذا العام 89 يوما تقريبا.

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